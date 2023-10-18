Армения проводит политику максимального расширения отношений с ЕС: замминистра иностранных дел РА

Отношения Армении с Европейским Союзом всегда были направлены на обеспечение в стране реформ, прав человека и преобразований.

Как передает «Арменпресс», это на брифинге с журналистами заметил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Оганесян, обратившись к заявлению премьер-министра Никола Пашиняна в Европарламенте о том, что Республика Армения готова стать ближе к Европейскому Союзу, насколько Евросоюз посчитает это возможным.

«Вы знаете, наши отношения с Евросоюзом всегда были направлены на обеспечение реформ, прав человека и преобразований. Именно на это было направлено и Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, которое фактически представляло собой облегченную версию Соглашения об ассоциации с ЕС. Европейский Союз остается важнейшим партнером Армении.

Это заявление лишь подтвердило нашу политику по максимальному углублению и расширению отношений с Евросоюзом и его государствами-членами», - сказал Паруйр Ованнисян.