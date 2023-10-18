Температура воздуха в Армении в ближайшие дни понизится на 5-7 градусов: в некоторых районах выпадет мокрый снег

Днем 18 и 19 октября в Ереване ожидается дождь. С 20 по 23 октября осадков не будет.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга, отметив, что температура воздуха днем ​​18 и 19 октября постепенно понизится на 5-7 градусов, а ночью 20 октября - на 6-10 градусов.

Днем 18 октября, 19 октября в большинстве районов ожидаются осадки и туман. 19 октября в некоторых горных районах ожидается мокрый снег. 19 октября местами пройдут интенсивные осадки. С 20 по 23 октября осадков не будет. Ветер: юго-западный, с порывами до 2-6 м/с.

18 и 19 октября в Нагорном Карабахе ожидаются дожди.