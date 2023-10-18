Нагорно-карабахский конфликт не завершен: интервью посла Тограна Мкртчяна CNN Греция

Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян в интервью, данном CNN Греция, заявил, что нагорно-карабахский конфликт не завершен. «Арменпресс» передает интервью посла Тиграна Мкртчяна.

CNN Греция: Господин посол, благодарю за интервью и за прием.

Посол Мкртчян: Благодарю за приглашение на интервью.

CNN Греция: Итак, Нагорный Карабах прекратит свое существование с начала следующего года. Как Вы думаете, страница Нагорного Карабаха закрыта для Армении?

Посол Мкртчян: Нагорный Карабах не перестает существовать. Администрация Нагорного Карабаха или управление в Нагорном Карабахе прекращают свое существование. Армянское правление или армянское существование в Нагорном Карабахе на какое-то время прекращает свое существование. Но конфликт в Нагорном Карабахе как таковой еще не завершен, поскольку существуют некоторые проблемы, возникшие в связи с окончанием недавнего насилия. Вы знаете, пока народ Нагорного Карабаха представляет собой компактную единицу в Армении, более 100 000 беженцев, принудительно перемещенных из своих домов, вопрос Нагорного Карабаха не считается разрешенным. Именно это хотели бы представить азербайджанцы, в Нагорном Карабахе нет людей, и поэтому нет конфликта. Но ситуация не так проста, как хотелось бы представить азербайджанцам.

Из этой ситуации вытекает множество проблем, например, право на возвращение армян Нагорного Карабаха, право на их собственность, от которой азербайджанцы стараются как можно скорее избавиться. Многие из них пострадали от нарушений прав и других преступлений в Нагорном Карабахе, где имеется богатое армянское культурное наследие. К сожалению, Азербайджан либо искажает суть этого армянского наследия, либо пытается уничтожить его часть. У нас есть доказательства ужасающих преступлений, армянское наследие как можно скорее должно быть взято под международный контроль.

ЮНЕСКО, например, в вопросе культурного наследия должна действовать как можно скорее. Права народа Нагорного Карабаха должны быть, как можно скорее взяты под защиту Организации Объединенных Наций. Должны быть обеспечены международные гарантии безопасности их возвращения, а для этого на международное сообщество, конечно же, вместе с Арменией, должно оказать большое давление, чтобы Азербайджан, в конце концов, согласился восстановить права людей на их родине. Конечно, должны быть расследованы военные преступления, совершенные вооруженными силами Азербайджана против народа Нагорного Карабаха, прозрачно и на международном уровне. Также по поводу возвращения военнопленных и руководителей Нагорного Карабаха, бывших руководителей Нагорного Карабаха. Азербайджан относится к ним как к «террористам», но это, конечно, ложные судебные процессы, и это позор для всего международного сообщества.

CNN Греция: Почти все этнические армяне покинули Нагорный Карабах, несмотря на заверения Баку в их безопасности и равном обращении с ними, как с гражданами Азербайдана. Ереван осуждает этнические чистки. Как Вы думаете, что намерен делать Азербайджан в этой области?

Посол Мкртчян: Достаточно взглянуть на другой армянский регион под названием Нахиджеван, в котором 100 лет назад было многочисленное армянское население. Почти половину населения Нахиджевана составляли армяне. Если, в конце концов, международное сообщество не предпримет никаких действий, не проснется, не предупредит Азербайджан о том, что оно не потерпит повторения в Нагорном Карабахе того, что произошло в Нахиджеване, мы, к сожалению, в ближайшие десятилетия увидим развитие аналогичной ситуации. Я не говорю о годе или двух, это будет медленная, но последовательная чистка армянских следов. Итак, что собирается делать Азербайджан, вполне ясно. Сначала избавиться от армян, а потом избавиться и от армянских следов. Несмотря на заверения о гарантиях безопасности армян, с одной стороны, сигналы говорят о совсем другом. С другой стороны вы видите размахивающего кулаками в гитлеровском стиле президента Азербайджана Ильхама Алиева, который говорит об армянах так, словно они собаки.

Знаете, все это напоминает поведение фашистских лидеров. Их солдаты совершали ужасающие увечья и военные преступления, и никто из них так и не был наказан. Никто. А совсем недавно мы узнали, что одна из улиц Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, названа в честь Энвера паши, который был одним из трех главных организаторов Геноцида армян. Упомянутые сигналы и символы не говорят ничего хорошего о безопасности армян в этом районе.

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