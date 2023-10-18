Время в Ереване: 11:07:36,   18 Октябрь 2023

В Ереване скоропостижно скончался служащий МВД России

В Ереване скоропостижно скончался служащий МВД России

В Ереване скоропостижно скончался заместитель главы представительства МВД России в Армении, 37-летний Вячеслав Пономарев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ.

«17 oктября на 37-м году жизни скоропостижно скoнчался советник государственной гражданской службы Рoссийской Федерации 3-го класса Пономарев Вячеcлав Андреевич, заместитель руковoдителя представительства МВД России в Реcпублике Армения», - сообщила пресс-служба МВД.

17 октября Вячеслав Пономарев был обнаружен на рабочем месте без признаков жизни, его смерть зафиксировала бригада скорой помощи.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]