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Канатная дорога «Крылья Татева» номинирована на World Travel Awards 2023

Канатная дорога «Крылья Татева» номинирована на World Travel Awards 2023

Канатная дорога «Крылья Татева» вновь номинирована на престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards 2023 в категории «Лучшая канатная дорога в мире 2023 года». Проект уже побеждал в этой номинации в 2021 году. Теперь он соревнуется с канатными дорогами Боливии, Бразилии, Вьетнама, Канады, Новой Зеландии, США и ЮАР.

«Крылья Татева» — самая длинная в мире пассажирская канатная дорога. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса не только благодаря своей длине — 5752 метра, — но и как единственное в мире инженерное сооружение такого масштаба, построенное всего за 10 месяцев. Проект по созданию канатной дороги осуществила австрийско-швейцарская компания Doppelmayr/Garaventa, являющаяся лидером в сфере строительства канатных дорог.

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16 октября 2023 года канатная дорога «Крылья Татева» отметила 13 лет своей работы. С момента открытия в 2010 году ее услугами воспользовались более 1 300 000 человек. Благодаря ей каждый пятый турист в Армении посещает Татев. Проект «Крылья Татева» реализуется в рамках программы «Возрождение Татева», запущенной Рубеном Варданяном и Вероникой Зонабенд. Канатная дорога — некоммерческий проект, вся прибыль от него направляется на восстановление Татевского монастыря и развитие общин. Канатная дорогая управляется компанией Impulse Business Management.

Чтобы проголосовать за «Крылья Татева», необходимо:

 

  1. Перейти на официальный сайт премии по ссылке.
  2. Зарегистрироваться по электронной почте.
  3. Подтвердить полученное электронное письмо.
  4. Нажать на кнопку Vote Now.
  5. Выбрать раздел World.
  6. Выбрать строку 60: World's Leading Cable Car Ride 2023.
  7. Проголосовать за Wings of Tatev, Armenia.

Дата окончания голосования — 17 ноября.

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