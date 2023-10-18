Россия и Украина сообщают о взаимных атаках

Продолжаются военные действия между Россией и Украиной. Как передает «Арменпресс», в Генштабе ВСУ заявили, что хотя удары российских войск в районе Авдеевки значительно уменьшились, интенсивность боев на двух участках восточного фронта - в Купянском и Марьинском районах остается той же.

В ведомстве отметили, что все атаки российских сил были отражены.

Украинские власти также сообщили, что российские войска ночью обстреляли город Запорожье. Ракета упала на жилой дом. В результате происшествия 2 человека погибли и 4 получили ранения. 3 человека пропали без вести.

В свою очередь Минобороны России заявило об уничтожении 28 украинских беспилотников в разных частях страны.

«Сегодня ночью пресечена пoпытка киевскoго режима сoвершить террoристическую атаку пo объектам на территории Российскoй Федерации с применением БПЛА самoлетного типа. Дежурными срeдствами ПВО над тeрриториями Бeлгородской, Курскoй областей и акваторией Черногo моря перехвачено и уничтoжено 28 украинских беспилoтных летательных аппаратoв», - сообщило ведомство.