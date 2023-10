SADA показала свои профессиональные возможности: SADA Armenia на «DigiTech23» приняла более 800 посетителей

Компания SADA - консультант по бизнесу и технологиям, удостоенная звания Партнер Google Cloud, на 18-й выставке DigiTech представила армянскому технологическому сообществу свои профессиональные возможности и цели.

В рамках крупнейшей в регионе выставки технологий специалисты SADA Армения представили посетителям, как Google Cloud посредством сервисов SADA помогает технологическим компаниям быстрее развиваться и расти в сфере облачной инженерии и миграции, облачной безопасности, производительности, анализа данных и генеративных технологий ИИ посредством решений.

«Это уже третье участие нашей компании в DigiTech. Мы представляем наши продукты, готовы знакомиться с компаниями, которые стремятся перейти в облачную сферу и быстрее расти, а также выслушивать и знакомиться с соискателями. И одна из основных наших целей - оказание помощи в развитии армянскому технологическому сообществу и Армении», - рассказала «Арменпресс» операционный директор SADA Армения Сюзанна Азоян.

SADA была основана в 2000 году в США. Сюзанна подчеркнула, что SADA входит в список 5000 самых быстрорастущих частных компаний США по версии Inc уже в течение 15 лет. Более того, шесть лет подряд она признавалась Google Cloud Partner of the Year.

Учредителями SADA являются Ани и Овик Сафоян. В настоящее время компанией управляет их сын Тони Сафоян. SADA пришла в Армению в 2021 году. На тот момент услуги и возможности, предоставляемые компанией, еще не были в полной мере известны армянской экосистеме.

Сюзанна упомянула ряд преимуществ перехода в Google Cloud через SADA: компания находится в Армении, рабочий язык армянский, предлагаемые услуги конкурентоспособны. Кроме того, глобальные эксперты компании доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, предоставляя профессиональные услуги в разных часовых поясах США, Канады, Великобритании, Ирландии и Индии.

«Для нас важно, чтобы организации в Армении знали, что если у них возникнут какие-либо проблемы, связанные с облачным доменом Google, они могут немедленно связаться с нами, и мы быстро отреагируем и решим проблемы. Если есть стартапы, которые не умеют использовать облачные решения Google, мы их проконсультируем и поддержим», - подчеркнула Сюзанна.

Сегодня в офисе SADA в Армении работает более 60 сотрудников. К началу 2024 года планируется увеличить это число до 70.

На выставке «DigiTech23», проходившей 13-15 октября, стенд компании посетили и ознакомились с услугами компании более 800 человек из Армении и других стран. Среди них министры экономики ВТП, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании, представители посольства США и др.

Выставка проводится в Ереване с 2006 года. Ведущим организатором является Ассоциация предприятий передовых технологий (ранее известная как Ассоциация предприятий информационных технологий).