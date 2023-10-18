Первый отечественный спутник прошел все испытания и ждет запуска: обсуждается вопрос следующего, более сложного спутника

Первый отечественный спутник «Hayasat-1», созданный в результате совместной работы армянской лаборатории космических исследований «Базумк» и Центра научных инноваций и образования (ЦНИО), прошел все этапы испытаний и готов к запуску в космос на ракете SpaceX Falcon-9. Сейчас компания создает и готовит все необходимые условия, инструменты и процедуры для получения данных со спутника, обработки, отправки инструкций и управления процессами полета, также обсуждает вопрос следующего, более сложного спутника.

«Спутник успешно прошел все этапы испытаний, ждет запуска. Мы приложили все усилия, чтобы минимизировать риски выхода из строя спутника. Готовимся к приему и обработке спутниковых данных. Параллельно с этим мы начали обсуждение функционала следующего, более сложного спутника, чтобы понять, какой будет следующая программа, какие там будут исправления и какие новые функциональные возможности», - рассказал соучредитель и технический директор «Базумка» Айк Мартиросян.

После испытаний и пломбирования спутника в Армении его отправили в центр ISSPACE в Делфте, Нидерланды.

«Мы вместе с сотрудниками центра ISISPACE перевезли спутник в Нидерландский аэрокосмический центр (NLR), где он также прошел испытания. Затем его вновь перевезли на ISSPACE, где была произведена интеграция спутника с устройством, выталкивающим его из ракеты на орбиту. Эта операция проводилась одновременно со спутниками других стран. Все они в ближайшее время будут прикреплены к ракете Falcon-9 и запущены в космос», - пояснил Мартиросян.

Сейчас спутник приведен в предполетное состояние и ожидает запуска в специальном аппарате ракеты.

Участники 18-й выставки «DigiTech», проходившей 13-15 октября, имели возможность увидеть, как Hayasat-1 раскроет свои антенны в космосе и отправит сигналы на Землю.

«Образец Земли - это копия настоящего спутника. На нем были разработаны и испытаны все программы и системы, и только потом, согласно приобретенному опыту и отработанным методикам, был подготовлен летный образец. Когда спутник уже готов к полету, с него снимают специальный красный язычок, активируя таким образом механизм раскрытия антенн спутника. Затем спутник размещается и фиксируется в пространстве в специальном устройстве, выталкивающем его, где прижимаются зажимы, препятствующие запуску механизма. Когда Falcon 9 будет уже в космосе, аппарат пружинами вытолкнет спутник, фиксаторы освободятся, в результате чего начнется обратный отсчет, чтобы по истечении установленного времени 4 антенны Hayasat- 1 стали открываться одна за другой, и посредством них на Землю будут передаваться сигналы.

Лаборатория космических исследований «Базумк» имеет наземную установку, с помощью которой она будет ловить сигналы, посылаемые спутником, как только спутник пройдет над Арменией.

С помощью этой установки команда уже получала сигналы со спутника Версальского университета Франции и передавала их. По мнению другого соучредителя «Базумка» Аветика Григоряна, это взаимовыгодное сотрудничество, поскольку в будущем, если они захотят получать данные со спутника Hayasat-1, когда он пройдет над Францией, Версальский университет может их поддержать.

«Космическая отрасль имеет стратегическое значение для страны, поскольку в космосе используются новейшие высокие технологии и не секрет, что экономический рынок космоса также перспективен. Надеюсь, что Армения найдет свое место на этом рынке. В Армении имеется большой потенциал развития космического сектора. Ранее не было подобной деятельности в космосе, за исключением времян Советского Союза. Можно сказать, что сфера начинается с 0. Я думаю, что потенциал есть и его следует развивать», - заключил Айк ​​Мартиросян.

«Базумк» и CSIE в сентябре начали сбор средств, целью которого является как информирование общественности о своем проекте, так и обеспечение дальнейшей работы. Сбор средств еще продолжается.

В конце ноября Hayasat-1 будет запущен в космос вместе с Falcon 9. А о том, как космическая идея объединила «Базумк» и ЦНИО, и был создан Hayasat-1, вы можете прочитать в «Арменпресс».

«DigiTech23» стал реальностью, впервые переехав в Экспоцентр «Меридиан». В выставке технологий в этом году участвовали 120 компаний, более 40 спикеров. Выставка проводится в Ереване с 2006 года. Ведущим организатором является Ассоциация предприятий передовых технологий (ранее известная как Ассоциация предприятий информационных технологий).

Карине Тертерян