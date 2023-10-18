Завершился DigiTec 2023: спонсором финтеха выступил Фаст Банк

С 13 по 15 октября в Экспоцентре «Меридиан» прошла самая ожидаемая в регионе технологическая выставка DigiTec 2023. Фаст Банк выступил спонсором финтеха.

В течение 3 насыщенных дней команда Фаста представила клиентам инновационные цифровые продукты банка: современную банковскую систему, созданную собственными силами, предварительную версию мобильного приложения, которое все еще находится на стадии тестирования, электронный кошелек Фаст Шиф и не совсем банковское, но в то же время стимулирующее развитие сферы приложение «Микрофон», созданное с целью построения моделей машинного обучения на основе устных армянских текстов.

Фаст провел в своем павильоне интересные, интеллектуальные мероприятия для IT-сообщества.

Участием в выставке DigiTec, Фаст Банк стремился способствовать прогрессу армянского технологического сообщества и показать необходимость продвижения вперед большими шагами и развития технологического потенциала Армении.

Подробности в видеоматериале.