Европейские индексы - 17-10-23
МОСКВА, 18 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.09% и составил 15251.69 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.11% и составил 7029.70 пункта, британский FTSE вырос на 0.58% и составил 7675.21 пункта, а российский RTSI снизился на 0.02% и составил 1046.79 пункта.
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- 09:04 Европейские индексы - 17-10-23
- 09:03 Американские индексы - 17-10-23
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