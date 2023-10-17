Омбудсмен Армении и комиссар СЕ по правам человека посетили вынужденных переселенцев из НК 

Защитник прав человека Армении Анаит Манасян и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович 17 октября совершили совместный визит во временное убежище вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, расположенное в населенном пункте Агавнадзор.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена Армении, были проведены частные беседы с вынужденными переселенцами, были изучены условия их проживания, процессы оценки потребностей, предоставления медицинской помощи и услуг, питания, предметов личной гигиены. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с обеспечением прав лиц с ограниченными возможностями.

Вынужденные переселенцы рассказали омбудсмену и комиссару Совета Европы о лишениях, которые им пришлось пережить, и проблемах, которые возникли вследствие вынужденного переселения.

Вопросы, представленные ими защитнику прав человека, были на месте обсуждены с ответственными сотрудниками, в том числе с медицинскими работниками.

По итогам визита зафиксированные омбудсменом проблемы будут обобщены и направленные на их решение предложения вместе с соответствующим анализом будут представлены компетентным органам.