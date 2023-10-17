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Семь фракций парламента Испании приняли заявление относительно нападения Азербайджана на Нагорный Карабах

Семь фракций парламента Испании приняли заявление относительно нападения Азербайджана на Нагорный Карабах

Семь фракций парламента Испании 17 октября приняли заявление относительно нападения Азербайджана на Нагорный Карабах, в результате которого тысячи армян были насильственно переселены.

Как сообщает Арменпресс, в своем заявлении фракции решительно осудили “неоправданное нападение Азербайджана, которое представляет угрозу региональной безопасности и стабильности”.

Фракции выразили недовольство тем, что Азербайджан отказывается выполнять соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, а также не выполняет решения Международного Суда.

Испанские законодатели потребовали от Азербайджана немедленно прекратить враждебные действия, напомнив, что эта страна когда-то ратифицировала Конвенцию ООН о предотвращении геноцида и наказании за него. Они осудили зафиксированные с армянской стороны человеческие жертвы в результате действий Азербайджана, выразив солидарность с армянским населением Нагорного Карабаха.

В заявлении отмечается, что Европейский союз может и должен внести свой вклад в поиск долгосрочного решения конфликта путем переговоров.


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