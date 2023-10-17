Шольц назвал задачей ФРГ обеспечение существования и безопасности Израиля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что задачей ФРГ является обеспечение существования и безопасности Израиля.

"Безопасность Израиля и его граждан является парадигмой государственной политики Германии. Правительство ФРГ действует в соответствии с этим принципом", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Израиле. При этом он добавил, что все партии в Бундестаге поддерживают эту позицию.

"Для меня важно ясно сказать это сегодня здесь, в Израиле, в этой сложной ситуации: история Германии, наша ответственность, вытекающая из Холокоста, делают нашей задачей обеспечение существования и безопасности Государства Израиль", - констатировал глава правительства ФРГ.

В то же время он вновь заверил, что Германия в палестино-израильском конфликте может занять только позицию на стороне Израиля. "Как я сказал на прошлой неделе в Бундестаге, в такие трудные времена для Германии может быть только одно место - на стороне Израиля", - подчеркнул канцлер. Он указал, что ФРГ "самым решительным образом осуждает кровожадное и жестокое нападение на Израиль террористов ХАМАС". "Совершенно очевидно, что Израиль имеет международное право противостоять этому террору. Государство, каждое государство обязано защищать своих граждан", - резюмировал Шольц.