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Главы МИД Армении и Ирана обменялись мнениями о текущей ситуации на Южном Кавказе и Ближнем Востоке

Главы МИД Армении и Ирана обменялись мнениями о текущей ситуации на Южном Кавказе и Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 17 октября провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амиром Абдоллахияном по инициативе иранской стороны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе телефонного разговора были затронуты вопросы сотрудничества по тем направлениям и в тех форматах, которые были обсуждены на уровне лидеров двух стран. Стороны также коснулись работ по продвижению армяно-иранской двусторонней повестки.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.


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