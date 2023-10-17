Главы МИД Армении и Ирана обменялись мнениями о текущей ситуации на Южном Кавказе и Ближнем Востоке
19:58, 17 Октябрь 2023
Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 17 октября провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амиром Абдоллахияном по инициативе иранской стороны.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе телефонного разговора были затронуты вопросы сотрудничества по тем направлениям и в тех форматах, которые были обсуждены на уровне лидеров двух стран. Стороны также коснулись работ по продвижению армяно-иранской двусторонней повестки.
В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.
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