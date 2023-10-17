Сборная Армении в товарищеском матче уступила сборной Северной Македонии

17 октября в македонском городе Струмица на стадионе «Благой Истатов» сборная Армении провела товарищеский матч со сборной Северной Македонии и проиграла со счетом 1:3. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА.

Северная Македония - Армения: 3:1 (1:0)

Стадион «Благой Истатов», Струмица

Судья: Никола Дабанович (Черногория).

Голы: Трайковски, 43, Ристовски, 59, Дачи, 88 - Сперцян, 90+4

Северная Македония

22. Дамиан Шишковски, 2. Ахмед Ижаковски, 4. Никола Серафимов, 5. Ариян Адеми (21. Яни Атанасов, 55), 6. Висар Муслиу, 7. Эльджиф Эльмас, 9. Александр Трайковски (11. Дарко Чурлинов, 55) , 14. Боян Димовски (3. Стефан Ашковски, 62), 16. Димитар Митровски (10. Энис Барди, 68), 18. Исник Алими (17. Агон Элези, 72), 19. Милан Ристовски (25. Эрдон Дачи, 84)

Запасные: 1. Столе Дмитревский, 12. Игорь Алексовски, 8. Эзгян Алиоски, 13. Люпче Дориев, 15. Йован Манев, 20. Боян Миовски, 23. Тодор Тодороски, 24. Давид Бабунски

Главный тренер: Благоя Милевски

Армения

1. Огнен Чанчаревич, 3. Вараздат Ароян, 4. Тарон Восканян (5. Степа Мкртчян, 57), 6. Угочукву Иву, 9. Артур Серобян (8. Эдуард Сперцян, 46), 13. Камо Оганесян (7. Эдгар Севикян, 46), 17. Грант-Леон Ранос (15. Жирайр Маргарян, 78), 20. Артак Дашян, 21. Наир Тикнизян, 22. Георгий Арутюнян (2. Андре Чалышыр, 89), 23. Ваан Бичахчян (11. Тигран Барсегян, 46)

Запасные: 12. Станислав Бучнев, 16. Арсен Бегларян, 18. Эрик Пилоян, 19. Вбеймар Ангуло

Главный тренер: Александр Петраков