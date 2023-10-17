Премьер-министр Пашинян провел встречу с группой депутатов Европейского парламента

Премьер-министр Никол Пашинян провел рабочий обед с группой депутатов Европейского парламента. На встрече присутствовали председатель подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо, содокладчик Европейского парламента по вопросам Армении Виола фон Крамон-Таубадель, руководитель делегации по Южному Кавказу Марина Кальюранд, постоянный докладчик Европейского парламента по вопросам Армении Андрей Ковачев и другие.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи была обсуждена гуманитарная ситуация, которая сложилась в результате вынужденного переселения более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха вследствие проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, а также затронуты дальнейшие шаги помощи международного сообщества, происходящие в регионе развития, процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве и дальнейшем развитии отношений Армения-Европейский союз.