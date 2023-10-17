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Аппарат премьер-министра опровергает муссируемую информацию об инциденте между Араиком Арутюняном и волонтерами

Аппарат премьер-министра опровергает муссируемую информацию об инциденте между Араиком Арутюняном и волонтерами

Департамент информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении опровергает “информацию”, опубликованную 17.10.2023, в 14։45, на сайте Hraparak.am под заглавием “Между Араиком Арутюняном и волонтерами произошел инцидент”.

«“Информация”, опубликованная 17.10.2023, в 14։45, на сайте Hraparak.am под заглавием “Между Араиком Арутюняном и волонтерами произошел инцидент” абсолютно не соответствует действительности. Сообщаем, что опубликованная в статье “информация” является клеветой, руководителя аппарата премьер-министра Армении Араика Арутюняна в указанном месте не было, поэтому подобного инцидента просто не могло произойти», - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении Департамента информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.


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