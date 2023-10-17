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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-10-23

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-10-23

ЕРЕВАН, 17 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 октября, курс доллара США вырос на 0.41 драмa и составил 401.63 драм. Курс евро вырос на 1.36 драмa и составил 423.88 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 4.13 драм. Курс британского фунта вырос на 0.78 драмa и составил 488.34 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 139.44 драмa и составила 24767.21 драм. Цена серебра выросла на 6.94 драмa и составила 291.76 драм.


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