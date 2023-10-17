Азиатские индексы выросли - 17-10-23

ТОКИО, 17 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.20% и составил 32040.29 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.82% и составил 2292.08 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.32% и составил 3083.50 пункта, а HANG SENG вырос на 0.75% и составил 17773.34 пункта.