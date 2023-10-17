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Азербайджан сохраняет неопределенность в вопросе принятия последних карт СССР в качестве основы  для делимитации

Азербайджан сохраняет неопределенность в вопросе принятия последних карт СССР в качестве основы  для делимитации

Азербайджан заявляет, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, что противоречит Алма-Атинской декларации и достигнутым недавно соглашениям.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркнул это в своем выступлении в Европарламенте, добавив, что со стороны Азербайджана есть неопределенность в вопросе принятия последних карт Советского Союза в качестве основы для делимитации границ Армении и Азербайджана, что некоторым экспертам дает повод предположить, что Азербайджан создает почву для предъявления территориальных претензий к Армении и начала новой военной агрессии.

Он напомнил, что лидеры Армении и Азербайджана неоднократно подтверждали свою однозначную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года, как политической основе для делимитации границы.

Пашинян подчеркнул, что Алма-Атинская декларация была подписана двенадцатью республиками Советского Союза 21 декабря 1991 года. В этом заявлении было два важных факта:

  1. Советский Союз прекращает свое существование;
  2. Республики признают территориальную целостность, суверенитет друг друга, нерушимость существующих, то есть административных границ, поэтому существующие административные границы между республиками Советского Союза становятся государственными границами.

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