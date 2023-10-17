При разблокировании дорог необходимо соблюдение суверенитета, правомочности и взаимности: Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян в своем выступлении в Европарламенте коснулся вопроса разблокирования дорог на Южном Кавказе.

Премьер-министр обратился к подписанному в Гранаде заявлению, согласно которому этот важный принцип мира и регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном должен основываться на полном уважении суверенитета и юрисдикции стран, а также равенстве и взаимности.

Как сообщает «Арменпресс», Пашинян подчеркнул, что вышеупомянутый принцип нашел отражение и в заявлении председателя Совета ЕС Шарля Мишеля по итогам трехсторонней встречи, состоявшейся 15 июля в Брюсселе с участием председателя Совета ЕС, премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

«Азербайджан настаивает на том, что Армения обязана предоставить Азербайджану коридор через свою территорию. Коридор в словаре, с которым вы знакомы в повседневной международной речи, просто означает дороги между государствами. Но в случае с нашим регионом есть своя особенность. В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года слово коридор используется только в случае Лачинского коридора, который должен был соединить Нагорный Карабах и Армению. Особенность в том, что, согласно этому документу, Лачинский коридор представляет собой не только дорогу, но и территориальную полосу шириной пять километров, которая должна была находиться вне контроля Азербайджана, под контролем миротворцев. Поэтому в данном контексте слово «коридор» имеет значение экстерриториального пространства», - пояснил Пашинян.

По его словам, Республика Армения никогда и нигде не соглашалась на какое-либо ограничение своего суверенитета и юрисдикцию над какой-либо из своих территорий, не давала подобных обещаний. Так что же означает приведенный выше принцип?

«Это означает одну простую вещь. Армения и Азербайджан на основе своего суверенитета и юрисдикции должны открыть друг другу свои пути без вышеупомянутых коридорных разговоров. На пунктах пропуска этих дорог должны действовать пограничные и другие соответствующие контрольные службы, исходя из юрисдикции, суверенитета и законодательства стран. Это должно быть сделано на принципах взаимности и равенства, и мы готовы двигаться вперед к таким решениям, мы готовы восстановить Мегринскую железную дорогу, которая соединит не только Азербайджан и Армению через юг Армении, но и южную часть Армении с северо-западными областями, юго-западные районы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой, Армению с Турцией, Азербайджан с Турцией, Грузию, Азербайджан, Армения с Исламской Республикой Иран, восток-запад с Каспийским морем до Средиземного моря, с севера на юг от Персидского залива до Черного моря. В Армении мы называем этот проект «Армянский перекресток», - сказал премьер-министр РА.

По мнению Пашиняна, пришло время регионализировать проект, провести его ребрендинг и назвать его «Перекресток мира», и это название важно и приемлемо для армянской стороны. По той же логике, Армения готова и к открытию автодорог. Республика Армения готова обеспечить безопасность грузов, транспортных средств, людей, трубопроводов, линий электропередач на своей территории, поскольку пересечение мира предполагает прохождение трубопроводов и линий электропередачи.

«Подобные решения очень важны и для Республики Армения, поскольку наша страна уже 30 лет находится в осаде со стороны Азербайджана и Турции. Как видите, нет никаких оснований обвинять Армению в препятствовании открытию транспортных коммуникаций в регионе, и есть анализы того, что официальный Баку манипулирует разговорами о коридоре, чтобы спровоцировать новую войну в регионе, оккупировать новые территории Армении, или держать Армению в блокаде. Такого допустить нельзя», - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА заверил, что в плане транспортных коммуникаций, в том числе с соблюдением принципа взаимности, Армения готова упростить процедуры, готова обеспечить безопасность пропуска азербайджанских товаров и азербайджанцев через территорию РА, надеясь и на взаимность. Армянская сторона готова и к зеркальному выводу войск с линии границы 1991 года, что будет означать, что Азербайджан не будет иметь войск ни на одной территории Армении, а Армения не будет иметь войск в Азербайджане. По словам Пашиняна, Армения готова решить вопрос и так называемых анклавов на принципе взаимности.