ООН призвала к гуманитарной паузе в палестино-израильском конфликте

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало к гуманитарной паузе в боевых действиях в регионе палестино-израильского конфликта, чтобы помочь нуждающимся в секторе Газа.

Как сообщает «Арменпресс», официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани заявила, что доступ к пострадавшим должен быть обеспечен немедленно.

«Мы повторяем призыв ООН к гуманитарной паузе, чтобы обеспечить доставку помощи и предотвратить дальнейшие страдания и смерть гражданского населения Газы. Необходимо обеспечить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ», - ТАСС приводит высказывание Равины Шамдасани на брифинге, состоявшемся в Женеве.

Касаясь решения израильских властей эвакуировать население с севера на юг сектора Газа, она напомнила, что согласно международному праву «любая законная временная эвакуация населения Израилем как оккупирующей державой должна сопровождаться предоставлением надлежащего жилья всем эвакуируемым, а также обеспечением удовлетворительных условий в том, что касается гигиены, здоровья, безопасности и питания».

«Судя по всему, Израиль не предпринял никаких попыток обеспечить это для 1,1 млн гражданских лиц, которым было приказано переселиться», - заключила Шамдасани.

УВКПЧ «обеспокоено, что этот приказ в сочетании с введением полной блокады Газы не может рассматриваться как законная временная эвакуация и, следовательно, будет равнозначна насильственному перемещению гражданских лиц – в нарушение международного права».

7 октября более 1500 боевиков ХАМАС прорвались через заграждение и вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удары по множественным целям. Израиль также начал тотальную блокаду Газы, отрезав доступ к воде, электричеству, топливу, продуктам питания и к другим товарам первой необходимости. Число жертв с обеих сторон превысило 4200, число раненых - почти 11 000. По данным Израиля, ХАМАС удерживает в заложниках 199 человек.