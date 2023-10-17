Армения нуждается в международном содействии для оказания помощи перемещенным людям из Нагорного Карабаха

Согласно решениям правительства Армении, на поддержку вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха должно быть выделено около 100 миллионов долларов, и в этом вопросе правительство рассчитывает на помощь международного сообщества.

Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании ЕП.

«Учитывая решения, которые уже приняты и сегодня вступили в силу, мы должны выделить около 100 миллионов долларов на поддержку насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха. И нам нужна международная помощь, в том числе в виде бюджетной поддержки. Не считаю лишним подчеркнуть, что мы создали такой механизм поддержки вынужденным переселенцам, что выделяемые им средства передаются в наличной форме, то есть распределение средств прозрачно, проверяемо и отслеживаемо, и система будет продолжена таким образом.

И мы благодарны нашим международным партнерам, ЕС и государствам-членам, которые уже выделили и продолжат выделять средства для преодоления гуманитарного кризиса, вызванного насильственным перемещением армян Нагорного Карабаха», - сказал Пашинян.