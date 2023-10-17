Армения потеряла бы свою независимость и суверенитет, если бы не демократия: Никол Пашинян

По мнению Никола Пашиняна, Республика Армения была бы просто парализована испытаниями, выпавшими на ее долю в последние годы, потеряла бы свою независимость и суверенитет, если бы она не была демократической.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян подчеркнул это в своем выступлении в Европарламенте.

«Я должен подчеркнуть свою уверенность в том, что Республика Армения была бы просто парализована неизбежными испытаниями, выпавшими на ее долю в последние годы, потеряла бы свою независимость и суверенитет, если бы она не была демократической», - заключил Пашинян.

Он отметил, что некоторые считают, что демократическая Армения переживает тяжелые испытания, и это правда, но, по словам премьер-министра, верно и то, что и демократия в Армении переживает тяжелые испытания.

«Величайшая истина в том, что демократия в Армении переживает тяжелые испытания, не только демократия в Армении, но и демократия в целом, потому что ряд событий, происходящих в Республике Армения и в разных местах мира, поднимают следующий вопрос - способна ли демократия обеспечить безопасность, мир, единство, благополучие и счастье? Но я пришел сюда не спрашивать, а ответить, и мой ответ – однозначно да», - подчеркнул Никол Пашинян.