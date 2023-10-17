Вашингтон выделил Украине $522 млн на поддержку энергетического сектора 

США выделили Украине $522 миллиона на помощь в энергетической сфере. Как сообщает Арменпресс», об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«На восстановление и защиту энергетики (Украины) США уже выделили $522 млн», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Шмигаля, при поддержке США создан специальный учебный центр по подготовке саперов.

«Плодотворно работаем и с USAID [Агентство по международному развитию США] по программам поддержки малого и среднего бизнеса», - добавил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, вопрос защиты энергообъектов обсуждался во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. На заседании присутствовала спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с прибывшей в Украину Пенни Притцкер, заявил, что, Киев заинтересован в привлечении американских инвестиций в энергетический сектор. По словам Зеленского, Киев надеется на активное вовлечение американского бизнеса в долгосрочные проекты в различных отраслях украинской экономики, включая сельское хозяйство, машиностроение и химическую промышленность. Президент Украины отметил, что особый интерес представляет участие американских компаний в реконструкции украинской энергосистемы, что очень актуально в преддверии зимы.