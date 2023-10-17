Мы поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Армении: Роберта Метсола

Председатель Европарламента Роберта Метсола на совестном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркнула, что Армения является важным партнером Европы. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Страсбурга, она заявила:

«Для меня большая честь приветствовать Вас в Доме демократии в Страсбурге. Принятие Вас здесь доказывает, что мы верны Армении, а Вы верны европейской семье. Позвольте заверить Вас, что Армения является для нас важным партнером. Мы безоговорочно выражаем поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Армении, нерушимости ее границ».

Председатель Европарламента напомнила, что на предыдущем пленарном заседании была принята резолюция, осуждающая нападение Азербайджана на Нагорный Карабах. По ее словам, сейчас необходимо сосредоточиться на возобновлении переговоров Армения-Азербайджан.

«Мы призываем уважать права армян Нагорного Карабаха. Активное участие международного сообщества, международные гарантии для армян, проживающих в Нагорном Карабахе, могут способствовать миру и примирению. Мы по-прежнему привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на нерушимости суверенных границ Армении и Азербайджана, взаимном признании территориальной целостности. Европа продолжит поддерживать Армению в преодолении сложившейся ситуации. Мы призываем начать переговоры по всем существующим проблемам между Арменией и Азербайджаном с целью заключения мирного соглашения», - добавила Роберта Метсола.

Она подчеркнула, что ЕП полностью привержен содействию этого диалога и переговоров, чтобы обеспечить прочный мир в регионе.

Премьер-министр РА Никол Пашинян находится в Страсбурге с двухдневным рабочим визитом. В повестке визита ряд встреч с высокопоставленными европейскими чиновниками и обсуждения вопросов региональной безопасности.