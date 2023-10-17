Запущена онлайн-платформа, предназначенная для трудоустройства учителей из Нагорного Карабаха

Запущена платформа по трудоустройству учителей, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, отметив, что платформа была запущена вчера вечером.

«На момент запуска было 1422 вакансии. На данный момент вакантных мест уже 1386, то есть за несколько часов 36 учителей подали заявки на поступление на работу вне конкурса и выбрали удобное для себя место работы», - пояснила Андреасян, представив ссылку сайта: kadrer.emis.am и руководство по подаче заявок.