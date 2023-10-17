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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Брюсселе

Премьер-министр РА Никол Пашинян на совместном брифинге с председателем Европарламента Робертой Метсолой в Страсбурге выразил соболезнования в связи с терактօм в Брюсселе.

«От себя, правительства Армении и народа Армении я хочу выразить соболезнования в связи с терактом в Брюсселе и осудить этот террористический акт. Я хочу выразить свою поддержку всем пострадавшим», - сказал Никол Пашинян.

В результате стрельбы в центре Брюсселя поздним вечером 16 октября два человека были убиты, еще один получил ранение. После совершения этого акта, исполнитель опубликовал в Интернете видеозапись, в которой заявил, что он член террористической группировки ИГИЛ.


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