Совет Евросоюза сохранил санкции против Ирана

Совет Европейского союза принял решение, что не будет снимать санкции против Ирана после 18 октября, как это было запланировано Совместным всеобъемлющим планом действий. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении, распространенном Советом Евросоюза.

«По мнению Совета, существуют веские причины воздержаться от снятия этих ограничений в переходный день (18 октября 2023 года), как первоначально предусматривалось Совместным всеобъемлющим планом действий», - говорится в заявлении.

Санкции были введены Организацией Объединенных Наций в отношении физических и юридических лиц, «участвующих в ядерной или баллистической ракетной деятельности или связанных с Корпусом стражей исламской революции». В заявлении говорится, что Европейский совет решил сохранить существующие санкции, особенно те, которые связаны с распространением Ираном ядерного оружия, а также эмбарго на поставки оружия и ракет.

«Эти шаги не означают введение дополнительных санкций ЕС против Ирана. Более того, все санкции ЕС, которые уже были сняты в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), остаются снятыми», - подчеркнуто в заявлении.