После 10-летнего перерыва в Ереване прошел Международный турнир по стрельбе из лука «Стрелы Айка»

С 10 по 16 октября в Ереване прошел международный турнир по стрельбе из лука «Стрелы Айка», в котором участвовали около 80 спортсменов из Армении, Грузии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов, выступающие в разных возрастных группах.

На соревнованиях присутствовал и заместитель министра ОНКС Карен Гилоян. Как передает «Арменпресс» турнир проводился в 4 возрастных группах. Спортсмены до 12 лет соревновались в стрельбе на расстоянии 18 метров, до 16 лет - 40 метров, до 20 лет - 60 метров и старше 21 года - 70 метров.

Звание победителя среди взрослых заслужил Васил Шахназарян, серебряную медаль получил Джава Машешвили из Грузии, тройку лидеров замкнул Амир Сандуев из Казахстана. В личном первенстве девушек победила представительница Казахстана Мабина Зоймава, второе место заняла Чико Буткарадзе из Грузии, а третье место - представительница Армении Арпи Варданян.

Среди взрослых был проведен и командный турнир. Звания победителя в стрельбе мужчин на расстоянии 70 метров удостоилась команда «Ереван 1», «Ереван 2» заняла второе место, тройку лидеров замкнула вторая команда Казахстана. В соревнованиях девушек первое общекомандное место заняла сборная армянских и грузинских спортсменок, второе и третье места заняли первая и вторая сборные Казахстана соответственно.

Борис Василян главный тренер сборной Армении по стрельбе из лука рассказал что, в турнире приняли участие около 40 представителей Армении. Армянские спортсмены успешно выступили и заняли призовые места, что, по мнению тренера, вполне удовлетворительно.

Кстати, Международный турнир по стрельбе из лука «Стрелы Айка» состоялся после почти 10-летнего перерыва.

«Это один из наших традиционных турниров, но десять лет назад мы прекратили его проведение из-за ряда проблем. Я рад, что в этом году мне удалось начать его снова. Я уверен, что с каждым годом мы будем продолжать и расширять географию турнира, у нас будет больше участников. Интерес уже есть», - заметил Борис Василян.

В Армении стрельбой из лука занимаются около 80 детей, которые тренируются в Ереване, Гюмри и Аштараке. По словам главного тренера команды, в ближайшее время пройдет еще один турнир с участием местных спортсменов.

Следует также отметить, что сборная Армении по стрельбе из лука, возможно, примет участие и в международных турнирах в Таджикистане в ноябре и в России в декабре.