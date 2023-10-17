Израиль попросил у США помощи в размере $10 миллиардов: The New York Times

Израиль запросил у США экстренную помощь в размере $10 миллиардов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех чиновников.

Как отмечает издание, американские законодатели сейчас разрабатывают общий пакет помощи Израилю и Украине.

15 октября советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США намерена запросить значительно больше, чем $2 миллиарда, для оказания помощи Украине и Израилю и на другие нужды.

Телеканал NBC сообщил, что некоторые республиканцы в Палате представителей США скептически относятся к идее объединения запросов на военную помощь Украине и Израилю. По данным СМИ, скептически настроены даже те республиканцы, которые в целом поддерживают помощь обеим странам.