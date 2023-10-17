Израиль поразил цели в Газе и Ливане, сотни тысяч людей эвакуированы из районов боевых действий

ВВС Израиля заявили, что нанесли удары по целям, принадлежащим шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание «Arab News».

После внезапного нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября столкновения происходили и на израильско-ливанской границе. С ливанской стороны погибло около 10 человек. Большинство из них – боевики, но среди жертв и репортер Reuters и двое мирных жителей. По меньшей мере, два человека погибли с израильской стороны.

17 октября Армия обороны Израиля заявила, что убила 4 человек, пытавшихся проникнуть в страну из Ливана.

ЦАХАЛ также заявил об уничтожении около 200 объектов ХАМАС и организации «Палестинский исламский джихад» в секторе Газа в ночь на 17 октября.

Официальный представитель ЦАХАЛа Джонатан Конрикус заявил, что почти 600 000 человек покинули север Газы, но около 100 000 человек все еще там. По словам представителя, после того как Израиль сделал предупреждение перед началом наземной операции, «600 000 палестинцев приняли разумное решение в целях самосохранения» двинуться на юг. Он призвал оставшихся 100 000 сделать то же самое.

По оценкам ООН, около 1 миллиона палестинцев покинули свои дома и остро нуждаются в еде, воде и топливе.

В свою очередь израильская сторона заявила, что за последние 10 дней были эвакуированы более полумиллиона израильтян. 16 октября Израиль также объявил об эвакуации тысяч жителей из 28 общин на границе с Ливаном.

7 октября более 1500 боевиков ХАМАС прорвались через заграждение и вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удары по множественным целям. Израиль также начал тотальную блокаду Газы, отрезав доступ к воде, электричеству, топливу, продуктам питания и к другим товарам первой необходимости. Число жертв с обеих сторон превысило 4200, число раненых - почти 11 000.