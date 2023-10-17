В Страсбурге проходит встреча премьер-министра Армении и председателя Европейского парламента

В рамках рабочего визита в Страсбург началась встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс» из Страсбурга, на встрече с армянской стороны присутствуют вице-спикеры Национального собрания РА Акоп Аршакян, Рубен Рубинян, председатель постоянной комиссии НС по внешним связям Саргис Ханданян, председатель постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян и другие.

Со стороны ЕП во встрече принимают участие генеральный секретарь Европейского парламента Алессандро Чоккетти, заместитель генерального секретаря Европейского парламента Маркус Винклер, заместитель генерального секретаря Европейского парламента Андерс Расмуссен и другие.

В повестке встречи - гуманитарная ситуация в связи с насильственным перемещением Азербайджаном более 100 000 армян из Нагорного Карабаха, шаги по ее преодолению, процессы, происходящие в регионе и т.д.