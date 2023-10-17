ХАМАС заявил, что намерен обменять заложников на 6000 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах

Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено обменять заложников, захваченных на юге Израиля, на 6000 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава зарубежного представительства ХАМАС Халед Машаль.

«В сионистских (израильских) тюрьмах содержатся 6000 палестинских мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на освобождение израильских заключенных. У сопротивления достаточно сил, чтобы освободить из тюрьмы всех заключенных», - сказал он.

16 октября представитель боевого крыла ХАМАС группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда заявил что, у радикалов находятся 200-250 заложников. В интервью телеканалу «Al Jazeera» Убайда сообщил, что в результате израильских взрывов погибли 22 заложника.

16 октября Армия обороны Израиля объявила, что ХАМАС держит в заложниках 199 человек, захваченных в Израиле.