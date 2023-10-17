Иран объявил о скорых «упреждающих действиях» группировок, противостоящих Израилю

Глава МИД Ирана заявил, что действия Израиля в секторе Газа не останутся без последствий, и предупредил о скорых «упреждающих действиях». Как передает «Арменпресс», об этом Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в ходе телеинтервью.

Амир Абдоллахиян рассказал о своих встречах в странах Ближнего Востока за последние несколько дней, в том числе о встрече с Хасаном Насруллой, генеральным секретарем ливанской шиитской организации «Хезболла».

«Хезболла» рассматривает все возможные варианты и сценарии. «Лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму (имеется в виду Израиль: ред.) предпринять какие-либо действия в регионе. Напротив, некоторые упреждающие действия со стороны сопротивления могут быть предприняты в ближайшие часы», - цитирует слова Абдуллахияна агентство IRNA.

Амир Абдоллахиян добавил, что «любые действия возможны, если сионистский режим продолжит свои военные преступления против мирного населения».

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не поддерживает расширение конфликта, но не исключено, что Иран вступит в войну, поскольку ни одна сторона не может оставаться равнодушной к сложившейся ситуации.

«Если мы не защитим сектор Газа сегодня, нам придется защищать наши города завтра. Господин Насрулла также заявил, что, если они не предпримут упреждающие действия, им придется бороться против сионистских сил в Бейруте», - добавил министр иностранных дел Ирана.

В то же время Хосейн Амир Абдоллахян заявил, что время уходит, и ООН и международное сообщество должны найти решение как можно скорее.

7 октября более 1500 боевиков ХАМАС прорвались через заграждение и вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удары по множественным целям. Израиль также начал тотальную блокаду Газы, отрезав доступ к воде, электричеству, топливу, продуктам питания и к другим товарам первой необходимости. Число жертв с обеих сторон превысило 4200, число раненых - почти 11 000.