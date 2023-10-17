Армения и Словения продолжают сотрудничество в области детских программ: МИД Армении

В МИД Армении представили подробности помощи, оказанной Арменией Словении, пострадавшей от наводнения в начале августа, а также программы, реализуемые Словенией для детей, пострадавших от вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, и живущих в приграничных районах Армении. Об этом «Арменпресс» рассказала пресс-секретарь МИД Ани Бадалян.

Вопрос: Нам сообщили, что Армения оказывает содействие Словении. Можете ли вы подробнее рассказать об этом решении?

Ответ: Как вам известно, в начале августа Словения столкнулась с самым разрушительным стихийным бедствием в своей истории - наводнением, которое затронуло почти две трети территории страны. Подчеркивая важность соответствующего реагирования на стихийные бедствия, а в случае необходимости - координации усилий по борьбе с ними, еще в ходе визита в Словению в августе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече со своим коллегой выразил готовность Армении содействовать Словении в ликвидации последствий наводнения. Это символизирует не только важность содействия, но и политической солидарности в таких ситуациях, с которыми также столкнулась и Армения, исходя из общих соображений взаимопомощи, а также развивающегося сотрудничества между двумя странами.

Напомним, что 15 октября 2022 года, ровно год назад, при содействии правительства Словении, в частности Министерства иностранных и европейских дел, словенская организация «Содействие человеческой безопасности» (ITF) осуществила «Психолого-социальную реабилитацию детей, пострадавших при вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе». В результате 11 детей были размещены в реабилитационном центре Дебели Ртич в Словении. Это был первый проект сотрудничества. За ним с 26 августа по 3 сентября 2023 года последовала программа для детей из приграничных регионов Армении. Дети имели возможность принять участие в различных образовательных и обучающих программах и мероприятиях в оздоровительном и молодежном курорте Красного Креста Словении.

В начале второй программы состоялся визит министра иностранных дел Армении в Словению. Он прибыл и в данный реабилитационный центр, где министр ознакомился с деятельностью центра и возможностями сотрудничества. Добавлю, что это сотрудничество носит постоянный характер. 5 октября в Ереван прибыл Томаш Ловренчич, директор словенской организации «Содействие человеческой безопасности» (ITF). В ходе обсуждений с компетентными органами Республики было подчеркнуто положительное влияние реализуемых программ для детей Армении, также обсуждались вопросы организации их нового этапа и других программ.