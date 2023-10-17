Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Пекин, где отмечается 10-летие инициативы «Один пояс, один путь». Российский лидер пробудет в Пекине два дня, 17 и 18 октября. «Арменпресс» передает об этом со ссылкой на ТАСС.

График визита президента Российской Федерации очень насыщен. В первый день визита Путин проведет двусторонние встречи со своими коллегами, которые также принимают участие в III Международном форуме «Один пояс, один путь». Запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом.

17 октября глава РФ примет участие в церемонии официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань с главами делегаций, участвующих в форуме.

Основные мероприятия форума состоятся 18 октября в Доме Народного собрания на площади Тяньаньмэнь. Путин примет участие в церемонии открытия форума. 18 октября состоятся российско-китайские переговоры, после которых Путин продолжит серию двусторонних встреч в рамках конференции. Запланирована его встреча с главой переходного правительства Пакистана, премьер-министром Анваром уль Хаком Какаром.

По завершении визита в Китай Путин встретится с российскими журналистами и подведет итоги поездки.