В Иране произошло два землетрясения магнитудой 5,8 и 5,9

Ранним утром 17 октября на юге Ирана зарегистрированы два землетрясения. «Арменпресс» передает об этом со ссылкой на данные, опубликованные Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром.

Одно землетрясение, магнитудой 5,8 было зарегистрировано в 04:59. Эпицентр его находился в 58 км к северу от города Бендер-Аббас. Очаг находился на глубине 10 км.

Второе землетрясение, магнитудой 5,9 было зарегистрировано в 05:10. Эпицентр землетрясения находился в 56 км к северу от города Бендер-Аббас. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало