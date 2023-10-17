Полиция Брюсселя убила человека, предположительно подозреваемого в стрельбе

Полиция Брюсселя убила человека, подозреваемого в стрельбе в центре города вечером 16 октября, в результате которой погибли два шведа. «Арменпресс» передает об этом со ссылкой на BBC.

Сообщается, что подозреваемый был убит в одном из кафе города.

Прокуратура Бельгии подтвердила инцидент, но добавила, что пока невозможно подтвердить, что нападавшим был именно этот человек. После инцидента в Бельгии объявлен высокий уровень угрозы терроризма.

Как ранее сообщал «Арменпресс», В результате стрельбы в центре Брюсселя поздним вечером 16 октября два человека были убиты, еще один получил ранение. После совершения этого акта, исполнитель опубликовал в Интернете видеозапись, в которой заявил, что он член террористической группировки ИГИЛ. Стрелявший убежал, а футбольный матч между Бельгией и Швецией был остановлен после первого тайма.