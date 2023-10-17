Джо Байден посетит Израиль

Президент США Джо Байден 18 октября посетит Израиль в связи с продолжающимися военными действиями между Израилем и ХАМАС. «Арменпресс» передает об этом со ссылкой на BBC.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, вернувшийся в Израиль 16 октября, через 4 дня после своего визита, заявил, что цель визита президента Байдена - «продемонстрировать солидарность с израильтянами, ставшими жертвой самой кровопролитной в истории страны террористической атаки».

По словам Блинкена, Байден также будет добиваться освобождения лиц, взятых в заложники палестинским движением ХАМАС. По заявлению Армии обороны Израиля, число заложников составляет 199 человек.

За день до визита Байдена в Израиль с необъявленным визитом прибыл командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла. Он отметил, что цель его визита – убедиться, что у Израиля есть все необходимое для обороны. Курилла отметил, что ориентирован на то, чтобы стороны не расширяли конфликт.

7 октября более 1500 боевиков ХАМАС прорвались через заграждение и вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удары по множественным целям. Израиль также начал тотальную блокаду Газы, отрезав доступ к воде, электричеству, топливу, продуктам питания и к другим товарам первой необходимости. Число жертв с обеих сторон превысило 4200, число раненых - почти 11 000.