Двое шведов погибли в результате стрельбы в Брюсселе: футбольный матч Бельгия- Швеция был приостановлен

В результате стрельбы в центре Брюсселя поздним вечером 16 октября два человека были убиты, еще один получил ранение. После совершения этого акта, исполнитель опубликовал в Интернете видеозапись, в которой заявил, что он член террористической группировки ИГИЛ. «Арменпресс» передает об этом со ссылкой на Reuters.

Стрелявший убежал, а футбольный матч между Бельгией и Швецией был остановлен после первого тайма. Бельгия подняла угрозу терроризма в стране на самый высокий уровень.

Двое убитых – граждане Швеции, они были одеты в футболки шведской футбольной команды, ранение получил водитель такси. По мнению федерального прокурора Бельгии, возможным мотивом нападения могло быть то, что жертвы были шведами.

Более 35 000 болельщиков оставались на стадионе до тех пор, пока около полуночи началась их эвакуация. По данным The Guardian, полиция приняла особые меры безопасности для шведов, сопроводив их в аэропорт.

В видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, подозреваемый заявил, что он «воин Аллаха».

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро выразил соболезнования премьер-министру Швеции в связи с убийством граждан этой страны в Брюсселе.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находившийся с визитом в Албании во время нападения, отметил: «Европа в шоке».

Правоохранители расценивают случившееся как акт терроризма.