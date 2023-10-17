Европейские индексы выросли - 16-10-23
МОСКВА, 17 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.34% и составил 15237.99 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.27% и составил 7022.19 пункта, британский FTSE вырос на 0.41% и составил 7630.63 пункта, а российский RTSI вырос на 1.25% и составил 1047.00 пункта.
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