Европейские индексы выросли - 16-10-23

МОСКВА, 17 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.34% и составил 15237.99 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.27% и составил 7022.19 пункта, британский FTSE вырос на 0.41% и составил 7630.63 пункта, а российский RTSI вырос на 1.25% и составил 1047.00 пункта.