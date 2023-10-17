Объединяя весь мир, инициатива «Один пояс и один путь» отмечает десятилетие плодотворных результатов

В 2013 году во время своих визитов в Казахстан и Индонезию Председатель Си Цзиньпин предложил важные инициативы по созданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века. В 2019 году Председатель Си Цзиньпин на церемонии открытия второго форума международного сотрудничества инициативы «Один пояс и один путь» предложил содействовать совместному строительству инициативы «Один пояс и один путь» по направлению качественного развития. За последние 10 лет благодаря усилиям всех сторон инициатива «Один пояс и один путь» преобразилась из концепции в действие, из видения в реальность, принося практическую выгоду странам вдоль маршрута и внося позитивный вклад в мировое развитие. Можно сказать, что инициатива «Один пояс и один путь» была выдвинута Китаем, но принадлежит всему миру и приносит пользу всему человечеству.

Инициатива «Один пояс и один путь» - это путь мира в новую эпоху. Она призывает страны взаимно уважать друг друга, участвовать на равных, строить равноправное сотрудничество между большими и малыми странами, добиваясь взаимной выгоды, создавая «семью», и обеспечивая широкую общественную поддержку в поиске мира и развития. «Один пояс и один путь» - это путь процветания в новую эпоху. Инициатива привлекла почти триллион долларов инвестиций, создала более 3000 сотруднических проектов и 420 000 рабочих мест, помогла почти 40 миллионам людей выбраться из нищеты и по-прежнему обеспечивает сильный импульс для глобального развития. «Один пояс и один путь» — это путь открытости в новую эпоху. Следуя духу Шелкового пути, в основе которого лежат мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, взаимное обучение и взаимная выгода, инициатива «Один пояс и один путь» приветствует всех стран с распростертыми объятиями. В нем приняли участие более 150 стран и более 30 международных организаций. «Один пояс и один путь» - это путь инноваций в новую эпоху. Инициатива выдвинула иновационные принципы совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, отвергая западных «сильных вкладчиков» и мышление с нулевой суммой, создает новую концепцию международного сотрудничества и продвигает достижения научно - технических инноваций, которые приносят пользу большему числу стран и народов. «Один пояс и один путь» — это путь соединения цивилизаций в новую эпоху. Мы выступаем за взаимное уважение, взаимопонимание и взаимное доверие между разными цивилизациями, активно осуществляем разнообразные культурные обмены и сотрудничество, а также набираемся сил посредством взаимного обучения между цивилизациями.

Сегодня в Пекине состоится торжественное открытие Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс и один путь». Представители из более чем 130 стран собрались в Пекине для совместного обсуждения планов сотрудничества. Основной темой этого форума является "Высококачественное строительство «Одного пояса — одного пути», совместное достижение общего развития и процветания". Председатель Си Цзиньпин присутствует на открытии и выступает с речью, чтобы собрать максимальную синергию продвижения высококачественного строительства «Один пояс и один путь» и написать новую главу эпохи Шелкового пути, где страны сотрудничают на взаимовыгодной основе, народы знакомятся и дружат, а цивилизации учатся друг у друга.

Армения одной из первых откликнулась и приняла участие в совместном строительстве «Один пояс и один путь». Дружественное сотрудничество между Китаем и Арменией полностью воплощает концепцию совместной консультации, совместного строительства, совместного использования и содержание инициативы «Один пояс и один путь». Политическая координация между двумя странами непрерывно укрепляется, обе страны поддерживают друг друга в продвижении по пути развития, соответствующему их национальным особенностям, уважают основные интересы и важные озабоченности друг друга. Взаимосвязь инфраструктуры продолжает укрепляться, и проекты, такие как строительство участка шоссе «Север-юг», фотоэлектрической электростанции и водохранилища Капс, построенные китайской стороной, успешно продвигаются вперед, и в ближайшее время начнется проект по строительству нового павильона Общественного телевидения Армении.

Бесперебойная торговля между двумя странами продолжает развиваться, и Китай долгое время остается вторым крупнейшим торговым партнером и главным рынком для экспорта и импорта Армении. В первом полугодии текущего года двусторонний товарооборот превысил 8 миллионов долларов США, увеличившись на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ряд армянских компаний собираются принять участие в Шестой международной китайской выставке импортных товаров и услуг (CIIE), что способствует дальнейшему расширению доступа на китайский рынок. Свободное передвижение капитала развивается. Надеемся на укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями обеих стран, чтобы создать более благоприятные условия для взаимных инвестиций. Укрепление близости между народами развивается. Между четырьмя парами провинций и городов наших стран уже установлены дружеские отношения. Множество других провинций и городов также подписали соглашения о намерениях по развитию дружеских обменов и сотрудничеству. Интерес к изучению китайского языка и культуры в Армении продолжает расти. Институт Конфуция пользуется большим спросом, имея более 4000 зарегистрированных студентов из Армении. Обе страны освободили граждан с обычными паспортами от визового режима, и сейчас активно обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов, чтобы способствовать облегчению передвижения людей.

Хотя Китай и Армения находятся на расстоянии тысяч миль друг от друга, их традиционная дружба имеет долгую историю. С тех пор, как я принял пост посла Китая в Армении, я посетил все 10 областей Армении. Несмотря на разнообразие культур и традиций в каждой из них, их желание сотрудничать с Китаем остается неизменным. Ничто, даже горы и океаны, не может разделить людей с общими целями и видением. Китай и Армения - развивающиеся страны, у которых есть общая цель в деле мира и развития, справедливости, демократии и свободы, а также обеспечения счастья для наших народов. Вступая в новую эпоху, начиная с 10-летия инициативы «Один пояс и один путь», Китай готов углубить политическое взаимопонимание, расширить взаимовыгодное сотрудничество, усилить культурный обмен и поднять дружеские отношения с Арменией на новый уровень. Мы также готовы предоставить новые возможности для развития многих развивающихся стран, включая и Армению, продвигая высококачественное строительство инициативы «Один пояс и один путь», и ускорить процесс построения сообщества с общим будущим для человечества.

Фань Юн

Посол КНР в Армении