Цены на цветные металлы - 16-10-23

ЛОНДОН, 17 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.43% и составила 2191.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.17% и составила 7993.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.10% и составила 2047.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.94% и составила 18850.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.20% и составила 25200.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.70% и составила 2457.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.