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Геворг Манукян назначен заместителем председателя Комитета кадастра

Геворг Манукян назначен заместителем председателя Комитета кадастра

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 16 октября Геворг Манукян назначен заместителем председателя Комитета кадастра. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт электронного правительства Армении.


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