Граждане Армении и члены их семей  уже прибыли в Армению спецрейсом из Израиля

Граждане Армении и члены их семей уже прибыли в Армению специальным рейсом Тель-Авив-Ереван, организованным правительством Армении.

Как сообщает Арменпресс, всего из Израиля в Армению самолетом были перевезены 149 граждан Армении и армян.

Духовный пастырь города Хайфа и северных регионов Израиля иерей Тирайр Овакимян сообщил журналистам, что привез свою семью на родину и намерен снова вернуться в Израиль, чтобы продолжить свое духовное служение.

“Я привез свою семью. Они побудут некоторое время, пока не ситуация успокоится, но я на службе. Я вернусь через короткое время, чтобы быть в общине”, - сказал священнослужитель.

Ангелина Балоян, прибывшая в Армению специальным рейсом из израильского города Ашдод, представила ситуацию в городе и отметила, что дети очень боялись.

“Дети просыпались посреди ночи и говорили: «Мама, снова сработала воздушная тревога?» Невозможно передать, что испытывает мать в такие моменты. У нас ситуация была сравнительно менее напряженной, но я брала кое-какие вещи для защиты и ночами не спала, боясь любого шума и опасаясь, что кто-то вломится. Сейчас я приехала с детьми, а муж остался там”, - рассказала она.

Наира Аракелян, приехавшая на родину из Хайфы с дочерью и новорожденным внуком, рассказала, что постоянно опасалась за жизнь своих детей и внуков.

“Хочу поблагодарить правительство Армении за оказанную поддержку и организацию специального рейса из Израиля”, - добавила Аракелян.