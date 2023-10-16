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Евросоюз запускает операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа

Евросоюз запускает операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа

Евросоюз запускает операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"В настоящее время ЕС запускает операцию по гуманитарному воздушному мосту, состоящую из нескольких рейсов в Египет для доставки жизненно важных грузов гуманитарным организациям, находящимся в секторе Газа", - говорится в заявлении.

В документе поясняется, что "первые два рейса состоятся на этой неделе и будут доставлять гуманитарные грузы ЮНИСЕФ, включая бытовые предметы, лекарства и гигиенические наборы". "Эта операция через Европейский потенциал гуманитарного реагирования будет способствовать доставке помощи нуждающимся людям в секторе Газа. Дополнительные предметы первой необходимости из экстренных запасов ЕС доступны и готовы к отправке нашим гуманитарным партнерам, как только они об этом попросят", - говорится в заявлении.


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