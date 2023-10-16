Главы МИД Армении и Эстонии обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 16 октября провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Эстонской Республики Маргусом Цахкной.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в продолжение встречи двух министров в Нью-Йорке в сентябре текущего года в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы текущей ситуации на Южном Кавказе в сфере безопасности.

Министр Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на целенаправленные призывы международных партнеров, 19 сентября Азербайджан вновь прибегнул к применению силы, а после 9-месячной блокады Нагорного Карабаха более 100 тысяч армян были вынуждены покинуть свою родину и найти безопасное убежище в Армении. Арарат Мирзоян подчеркнул, что действия Азербайджана являются частью заранее спланированной политики этнических чисток, о которой Армения постоянно с тревогой сообщала.

Собеседники затронули текущие гуманитарные проблемы, с которыми сталкиваются вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха и вопросы защиты их прав.

В контексте общей ситуации безопасности в регионе была подчеркнута необходимость сдерживания любых попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Республики Армения.

Собеседники обменялись мнениями по двусторонней повестке дня Армения-Эстония, вопросам углубления партнерства Армения-ЕС, а также темам сотрудничества на многосторонних площадках.