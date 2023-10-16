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Сборная Северной Македонии - сильная европейская команда: Александр Петраков

Сборная Северной Македонии - сильная европейская команда: Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении по футболу Александр Петраков считает сборную Северной Македонии высококачественной командой.

“Надеюсь, что мне удалось довести своих подопечных до того, чтобы они сыграли в предстоящем матче самоотверженно. Нас ждет очень интересная встреча. Надеюсь, они осознают важность этой игры”, - как сообщает Арменпресс, сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

По словам Петракова, тренерский штаб посмотрел ряд матчей сборной Северной Македонии и пришел к выводу, что команда выглядит хорошо и рост очевиден.

“Сборная Северной Македонии - сильная европейская команда, которая постепенно развивается и показывает качественную игру”, - сказал он.

Товарищеский матч между Северной Македонией и Арменией состоится 17 октября в 17:00 по ереванскому времени.


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