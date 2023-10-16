США согласовали с Венесуэлой сделку по ослаблению санкций

США и Венесуэла согласовали сделку, по которой США ослабляют санкции в отношении нефтяного сектора страны, а Венесуэла в 2024 году проводит президентские выборы под международным наблюдением. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

"Администрация (президента США Джо) Байдена и правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро договорились о сделке, в соответствии с которой США ослабят санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, а авторитарное государство позволит провести в следующем году конкурентные президентские выборы под международным наблюдением", - пишет издание. По данным газеты, США намерены объявить о санкциях после того, как действующее правительство Венесуэлы подпишет соглашение с поддерживаемой США оппозицией об обязательствах провести "более свободные" выборы в 2024 году. Подписание соответствующего документа планируется на встрече в Барбадосе во вторник.

Источник издания отмечает, что сделка не включает разморозку венесуэльских активов в США.

США ввели санкции против венесуэльского правительства и отдельных лиц еще более 15 лет назад, однако значительно усилили их в 2019 году после того, как заявили, что победа президента страны Николаса Мадуро на выборах в 2018 году была нелегитимной.